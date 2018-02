Así son las candidatas a Mejor película de los Oscars 2018

‘La forma del agua’, ‘Dunkerque’, ‘Tres anuncios a las afueras’, ‘Call Me By Your Name’, ‘Déjame salir’, ‘Lady Bird’, ‘El hilo invisible’, ‘Los archivos del Pentágono’ y ‘El instante más oscuro’ optan al Oscar a la Mejor Película.

La cinta del mexicano Guillermo del Toro parte como favorita con trece nominaciones. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor secundario, mejor actriz secundaria, mejor guión original, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor montaje, mejor montaje de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor banda sonora, son las candidaturas a las que opta el film. Enmarcada en la Guerra Fría, la joven Elisa, que es muda, intentará que no practiquen la eutanasia a un hombre-anfibio que había descubierto en el laboratorio que trabajaba. Se había enamorado de esa criatura y hará todo lo posible para que no le maten.

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial ‘Dunkerque’ trata de cómo las tropas británicas y francesas se encuentran rodeadas debido al avance de las fuerzas enemigas. Esto provocará que se enfrenten a momentos angustiosos y tenga lugar la denominada Operación Dinamo a finales de mayo de 1940 donde se salvará a más de 300.000 soldados. El film dirigido por Christopher Nolan ha obtenido ocho nominaciones, incluidas mejor película y mejor dirección.

‘Tres anuncios a las afueras’

‘Tres anuncios en las afueras’ ha sido la tercera película con más nominaciones en los Oscar 2018, con siete, y solo por detrás de ‘La forma del agua’ y ‘Dunkerque’. Dirigida por Martin McDonagh, relata la historia de Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada. Desde su punto de vista la policía no está haciendo lo suficiente para resolver el caso y decide luchar por su cuenta.

Dirigida por Luca Guadanino, ‘Call Me By Your Name’ trata de la relación de amor entre Elio Perlman (Timotheé Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) durante un verano. Elio tiene novia, y en muchas ocasiones no sabrá que hacer pero finalmente acabará confesando sus sentimientos hacia Oliver. El joven Timotheé Chalamet ha sido nominado en la categoría de mejor actor por su papel en este film.

Daniel Kaluuya interpreta a Chris Washington, un fotógrafo afroamericano cuya pareja es una mujer blanca, Rose Armitage (Allison Williams). Los problemas comenzarán cuando Chris va a conocer a sus suegros. A pesar de que en un principio se muestran amables, Chris observará algunas cosas extrañas. A partir de ahí se desarrollará el largometraje de terror basándose en el racismo. Está dirigida por Jordan Haworth Peele, y Daniel Kaluuya, actor principal, también opta a llevarse el Oscar como mejor actor.

La actriz Saoirse Ronan se mete en la piel de una estudiante que se hace llamar Lady Bird, y que intentará escapar de la protección de su madre. Greta Gerwig es la directora de ‘Lady Bird’. Además de a la mejor película y la mejor dirección, está nominada su protagonista Saoirse Ronan como mejor actriz.

Reynolds Woodcock (interpretado por Daniel Day-Lewis) y su hermana se encargan de vestir a figuras de la élite social del Londres de los años cincuenta tales como la familia real o estrellas del cine. Pero, la vida de Reynolds dará un giro al enamorarse de Alma. Paul Thomas Anderson también opta al Oscar como mejor director y Daniel Day-Lewis al de mejor actor.

‘Los archivos del Pentágono’

‘Los archivos del Pentágono’ está dirigida por Steven Spielberg y en ella se muestra cómo los periódicos ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’ apuestan por informar sobre los Documentos del Pentágono así como de los numerosos secretos que esconde el gobierno. Esto provocará que se genere una lucha entre el gobierno y los periodistas. Meryl Streep, que hace de Katharine Graham, primera mujer que presidió ‘The Washington Post’, está nominada al Oscar a la mejor actriz.

‘El instante más oscuro’

Gary Oldman se mete en la piel de Winston Churchill en ‘El instante más oscuro’. Poco después de convertirse en Primer Ministro de Gran Bretaña donde deberá tomar la difícil decisión de enfrentarse a Hitler o aceptar la propuesta de paz. Churchill no quería ser derrotado, pero se vio sometido a numerosas presiones y conspiraciones. El actor principal, Gary Oldman, que ya se llevó el Globo de Oro opta también al Oscar como mejor actor.