Oscars 2018: Diez películas favoritas que se fueron sin nada

Los Oscars son caprichosos. Acumular un buen puñado de nominaciones no garantiza nada. Filmes de pesos pesados de la industria hollywoodiense como Martin Scorsese, Ridley Scott o Steven Spielberg vieron como sus cintas se iban de vacío pese a ser favoritas en varias categorías.

‘El lobo de Wall Street’ (Martin Scorsese, 2013)

Parecía que esta vez por fin Leonardo DiCaprio se llevaría su ansiado Oscar. Pero no, todavía tendría que esperar dos años para ganar la estatuilla al mejor actor por 'El Renacido'. El filme de Martin Scorsese contaba con cinco nominaciones que cayeron en saco roto.

‘La gran estafa americana’ (David O. Russell, 2013)

El mismo año que ‘El lobo de Wall Street’ se coló en los Oscars ‘La gran estafa americana’. Competía por 10 estatuillas, tantas como ‘Gravity’, que fue la gran triunfadora de la noche con siete premios. Todos sus actores aspiraban a un galardón (Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence) que no llegó.

‘127 horas’ (Danny Boyle, 2010)

James Franco, apartado este año de los Oscars tras las acusaciones de acoso, era el favorito en la categoría de mejor actor por su papel de un senderista que acaba amputándose a sí mismo un brazo tras quedar atrapado en una roca. El premio se lo arrebató Colin Firth por ‘El discurso del Rey’, la gran sorpresa de la gala de 2011.

‘Marte’ (Ridley Scott, 2015)

La odisea de un astronauta que queda atrapado en Marte tras una misión mereció siete nominaciones a los Oscars. Aunque tenía complicado ganar en los apartados principales (ese año competía contra ‘El Renacido’ y ‘Spotlight’), en categorías como efectos especiales o sonido contaba con posibilidades. Sin embargo, ‘Mad Max: Fury Road’ arrasó en una de las galas más competidas.

‘Moneyball’ (Bennett Miller, 2011)

Vibrante drama deportivo basado en una historia real y protagonizado por Brad Pitt. Aspiraba a seis Oscars, entre ellos película, actor y guion firmado por Aaron Sorkin (‘El ala oeste de la Casa Blanca’). Pero la gran triunfadora fue ‘The Artist’, que ganó cinco premios.

‘Valor de Ley’ (Ethan y Joel Coen, 2010)

Los Coen adaptaron la novela de Charles Portis que ya llevó al cine Henry Hattaway en 1969 con John Wayne. Desde ‘Sin perdón’ el género americano por antonomasia no había vuelto a reinar en los Oscars y todo hacía indicar que iba a ser la noche de ‘Valor de ley’. Sin embargo, la película no ganó nada. En la categoría de mejor dirección los Coen tenían como principales rivales a Darren Aronofsky, David Fincher y David O. Russell. El Oscar no fue para ninguno de ellos. Se lo llevó Tom Hooper por ‘El discurso del Rey’.

‘Lion’ (Garth Davis, 2017)

Los dramas gustan mucho a los académicos y si están basados en hechos reales, todavía más. ‘Lion’ es la historia de Saroo, un joven indio adoptado por una pareja australiana tras perderse en la India que emprende la búsqueda de su madre y hermano. Tenía seis nominaciones en el año del garrafal error de Warren Beatty y Faye Dunaway, que dieron el premio a ‘La La land’ cuando en realidad era para ‘Moonlight’.

‘Up in the air’ (Jason Reitman, 2009)

George Clooney, Vera Farmiga y Anna Kendrick competían en las categorías de actores en esta comedia dramática dirigida por el hijo del autor de ‘Los cazafantasmas’. En total, seis nominaciones y ningún Oscar en la gala que coronó a una mujer como mejor director, Kathryn Bigelow por ‘En tierra hostil’.

‘War Horse’ (Steven Spielberg, 2011)

La epopeya bélica con protagonista equino tenía seis nominaciones, entre ellas a mejor película y director. Spielberg competía por su tercer Oscar contra Woody Allen, Terrence Malick, Alexander Payne y Michel Hazanavicius, a la postre ganador por ‘The Artist’.

‘El color purpura’ (Steven Spielberg, 1985)

Y no podíamos terminar este repaso de los grandes batacazos en los Oscars con la perdedora más recordada de la historia. Once nominaciones, cero estatuillas. ‘El honor de los prizzi’, ‘Único Testigo’, ‘El beso de la mujer araña’ y ‘Memorias de África’ no parecían en principio rivales. Pero con los Oscars nunca se sabe y esta última le robó todos los honores a la cinta de Spielberg.