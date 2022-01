Globos de Oro 2022: Cuándo y dónde conocer a los ganadores

La pandemia del coronavirus vuelve a marcar un año más la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. La gala, ya de por sí deslucida por la polémica en torno a las acusaciones de falta de diversidad, se celebra este domingo 9 de febrero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EEUU), y los ganadores se irán conociendo en la madrugada del lunes en España.

¿Dónde se entregan los Globos de Oro?

La gala de este año cuenta de nuevo con un único escenario, el salón del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Volviendo así a su tradicional formato tras la innovación de 2021 cuando se realizó con una doble localización, Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, a diferencia de otros años, las imágenes de actores y directores riendo y brindando juntos en los salones de un hotel de Beverly Hills no podrán repetirse, ya que debido a la controversia generada en los últimos meses no espera contar con demasiados rostros conocidos en el evento.

¿Qué series y películas están nominadas?

Pocos detalles han trascendido de la gala y no se sabe si alguno de los nominados acudirá. Lo que sí es seguro, es que las películas 'El poder del perro' y 'Belfast' parten como grandes favoritas con siete nominaciones cada una. Les siguen, 'No mires arriba', 'El método Williams', 'Licorice Pizza' y 'West Side Story' con cuatro candidaturas cada una.

Por el Globo de Oro a la mejor película dramática, junto a 'El poder del perro' y 'Belfast' , competirán, 'El método Williams', Dune y CODA. Las nominadas al premio a la mejor película de comedia o musical son ‘No mires arriba’, ‘Tick, ¡tick... Boom!, 'Cyrano', 'Licorice Pizza' y 'West Side Story'. Maggie Gyllenhaal ('The Lost Daughter'), Kenneth Branagh ('Belfast'), Jane Campion ('El poder del perro') Steven Spielberg ('West Side Story') y Denis Villeneuve (Dune) son los nominados al premio a la mejor dirección.

En el apartado de series la producción de HBO 'Succession' lidera con cinco nominaciones seguida de cerca por 'Ted Lasso' y 'The Morning Show', ambas series de Apple TV+ y ambas con cuatro candidaturas.

'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar, nominada al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa, Javier Bardem, que opta al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por 'Being the Ricardos', y Alberto Iglesias, candidato al galardón a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas', son los españoles que se postulan como posibles ganadores de los Globos de Oro 2022.