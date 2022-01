Las polémicas que han rodeado a los Globos de Oro 2022

Sin celebrities, ni alfombra roja, ni público, ni retransmisión televisada... y ni siquiera sin ceremonia de entrega (aunque fuese de modo virtual). Así ha sido la 79º edición de los Globos de Oro, tradicional antesala de los Oscar que, sin embargo, vive sus horas más bajas y ha sido completamente ignorada por Hollywood.



Entre acusaciones de racismo por la falta de personas de color entre sus miembros y de corrupción - después de que se filtrase el viaje de lujo que la productora de 'Emily in París' pagó a la capital del Sena para visitar el rodaje de la serie y 'ganarse el favor' de la HFPA - la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha celebrado la edición más deslucida, 'triste' e irreconocible de su historia, que será recordada como la Gala de Twitter; y ni siquiera, ya que la muerte del actor Bob Saget, recordado por su papel en 'Padres forzosos', eclipsó totalmente la gala, que pasó 'prácticamente desapercibida' en redes sociales.



Sin embargo, 'the show must go on' y por ello, la cuenta oficial de Twitter de los Globos de Oro dejaba clara su consigna minutos antes de comenzar la entrega de premios: "Las cosas pueden verse un poco diferentes este año, ¡estamos aquí para celebrar y aplaudir algunos talentos enormes que comienzan ¡AHORA!".

Falta de diversidad

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood optó por dar un giro y aprobar un nuevo código de conducta después de que la NBC anunciara que no emitiría la ceremonia de los Globos de Oro 2022.

La HFPA condenó en un comunicado "todas las formas de acoso, discriminación y abuso". "Nos han preocupado los informes de que ciertos miembros han tenido un comportamiento inaceptable en el pasado, y estamos profundamente comprometidos para garantizar que no vuelva a suceder", señaló la organización.

También fue acusada de falta de diversidad. De los 87 periodistas que anteriormente formaban parte del grupo y decidían quiénes reciben los Globos de Oro, ninguno era una persona negra. Ante las críticas, la HFPA dio la bienvenida a 21 nuevos miembros, entre ellos hispanos y afroamericanos.

Hollywood carga contra los Globos de Oro

La respuesta de grandes miembros de Hollywood fue contundente. Los intérpretes Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Tom Cruise cargaron contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Del mismo modo, Netflix, Amazon y Warner se sumaron al llamamiento de boicot contra los Globos de Oro 2022. Mark Ruffalo, mejor actor de miniserie en la última edición por 'La innegable verdad', atacó a la organización: "Honestamente, como un reciente ganador de un Globo de Oro, no puedo sentirme orgulloso o feliz por ser el destinatario de este premio".

Grandes triunfadores de la noche

'El poder del perro' - que ya suena como favorita a los Oscar - se ha convertido en la ganadora a Mejor Película Dramática y su directora, Jane Campion, se ha alzado con el Globo de Oro a Mejor Dirección. Además, Kodi Smit-McPhee se ha hecho con el premio a Mejor Actor de Reparto en una Película Drama por su papel en el aplaudido western.

[Consulta la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro]



'West Side Story', dirigida por Steven Spielberg, ha logrado el Globo de Oro a Mejor Película, Musical o Comedia, además de los galardones a Mejor Actriz de Musical o Comedia para Rachel Zegler, y a Mejor Actriz de Reparto de Musical o Comedia para Ariana DeBose.







En la categoría de Televisión, 'The Underground Railroad' se ha hecho con el Globo de Oro a la Mejor miniserie o Película para TV, mientras que Kate Winslet ha ganado la estatuilla a Mejor Actriz por 'Mare of Easttown' y Michael Keaton la de Mejor Actor por 'Dopesick'.



Después de arrasar en las nominaciones, 'Succession' - que trata sobre la pelea familiar de un poderoso hombre de los medios de comunicación - ha ganado el premio a la Mejor Serie Dramática de Televisión, mientras que sus protagonistas Sarah Snook y Jeremy Strong se han alzado con los Globos de Oro a Mejor Actriz de reparto y Mejor Actor respectivamente.