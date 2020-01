Antonio de la Torre: "'La trinchera infinita' es homenaje a la generación de mi madre"

Antonio de la Torre, nominado al Goya al mejor actor protagonista por "La trinchera infinita", ha afirmado este miércoles que esta película es un "homenaje" a la generación de su madre, "una generación que sobrevivió al franquismo con un lenguaje casi clandestino".



"Es una película que habla de nosotros, y estoy muy orgulloso porque es muy andaluza, muy de la tierra. Es la película de mi carrera en la que más he podido contar mis raíces, todo lo que emocional y lingüísticamente he aprendido", ha asegurado.



El actor, que ha presentado una proyección de la película en Málaga dentro de los actos previos a la entrega de los Goya en esta ciudad, ha explicado que en los diálogos "se tomaron prestadas muchas cosas de la gente del pueblo".



"Me vi con un pastor analfabeto que encontré y que, por increíble que parezca en 2018, nunca había visto el mar, y me dijo una frase muy poética que está en la película, que no estaba en el guion y que se improvisó".



Ha recordado que la película se inspira en hechos reales, la de los "topos" republicanos que al final de la Guerra Civil se escondieron en sus casas durante años.



"Es impresionante la capacidad de resistencia del ser humano en determinadas situaciones", ha resaltado De la Torre, que sobre su trabajo con Belén Cuesta ha apuntado que tuvieron durante el rodaje "una química que era esencial, porque esto es una historia de amor en tiempos de miedo".



Sobre el hecho de ser el actor con más nominaciones al Goya, admite que lo que le ha ocurrido en esta década ha sido "algo increíble", que vive "como un sueño" y como algo "que no esperaba", y añade que "en la vida hay que disfrutar las cosas, porque no sabes lo que va a durar".



Al preguntársele por los otros aspirantes al Goya a mejor actor, ha reconocido que todavía no ha podido ver el trabajo de Luis Tosar en "Quien a hierro mata", pero Antonio Banderas "está glorioso y ha hecho un trabajo increíble y modélico" en "Dolor y gloria".



"Cuando un actor cuenta algo que conoce, se nota. Cuando te apropias de algo y lo haces tuyo, tienes que olvidarte y desaparecer, que desaparezca el actor y aparezca el personaje", ha añadido el actor malagueño sobre el trabajo de Banderas.



Sobre el cuarto aspirante, Karra Elejalde por "Mientras dure la guerra", ha calificado de "memorable" el personaje al haber hecho "un gran trabajo de contención y con el peso de contar la vida de alguien de la talla de Unamuno", por lo que De la Torre siente "orgullo de estar en esa foto" junto al resto de nominados.



Entre los quince Goya a los que aspira "La trinchera infinita", elige sin dudar el de mejor película, porque necesitan "que la vea la gente", ya que "es complicada la visibilidad de las películas".



"En Francia, por ejemplo, 'El reino' ha tenido el doble de recaudación que en España. Si una película va bien en los Goya, se genera un reestreno en las salas, y espero que ocurra con 'La trinchera infinita'".