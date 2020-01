Buenafuente y Abril prometen unos Goya "dinámicos, visuales" y sin mucho sarcasmo

Andreu Buenafuente y Silvia Abril han afirmado que la ceremonia de los Premios Goya que se entregarán el próximo sábado 25 de enero en Málaga será "un show de entretenimiento visual", "breve y dinámico" en el que no van a ser "especialmente sarcásticos", tal y como han asegurado este lunes en una rueda de prensa en la Academia de Cine.

El cineasta Pedro Almodóvar es una de las confirmaciones de esta gala, en la que su película 'Dolor y gloria' aspira a llevarse 16 galardones, y en la que, según ha señalado el presidente de la Academia, Mariano Barroso, la presencia de Pepa Flores, Goya de Honor 2020, será una incógnita hasta el sábado, puesto que la persona que recoja este galardón "se verá el día de la gala".

En este sentido, Barroso ha defendido que este reconocimiento honorífico se le otorga por una "trayectoria" que, en el caso de Pepa Flores, destaca por "sus películas y por lo que representa", y que se concede "más allá de que vaya o no" a recogerlo.

No obstante, ha confirmado que sí estará una de sus hijas, la cantante Celia Flores, que participará en el homenaje a su madre, así como la cantante Amaia, "admiradora" de la galardonada.En este sentido, entre las confirmaciones musicales, Buenafuente ha desvelado también que actuará el artista británico Jamie Cullum, Antonio Banderas y su 'A chorus line' -una presencia confirmada antes de la "avalancha de reconocimientos"-, Rayden y Ana Mena.Entre los asistentes a la gala, además de la confirmación del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, Barroso ha anunciado que también estarán el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la líder de Cs, Inés Arrimadas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; o la directora del ICAA, Beatriz Navas.

No desenfocar, no defraudar

Preguntados por las "líneas rojas" de esta edición, Buenafuente ha afirmado que el objetivo es estar "a la altura de no desenfocar pero de no defraudar", con un "sentido común y del espectáculo" que, en sus palabras, engloba aspectos como "saber dónde" está uno y saber "quién es".En esta línea, Abril ha destacado que no van a ser "especialmente sarcásticos con nadie" porque con conscientes de que es "la fiesta del cine".

"No estamos aquí para darle demasiada caña a nadie", ha afirmado la copresentadora de estos premios, quien ha matizado que "quien quiera reivindicar va a poder hacerlo".EFECTOS VISUALES Y PANTALLAS EN EL EXTERIOREn cuanto a los detalles de la gala, los presentadores han avanzado que los premios darán un "paso adelante" en el mundo visual con esta gala, de la que no han avanzado detalles para que el "misterio" mantenga las "sorpresas".

Eso sí, han destacado el "reto" que supone para el Terrat, que produce la ceremonia, y que aprovecha las grandes dimensiones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga en el que se celebra.Tras la experiencia del año pasado en Sevilla, la organización ha habilitado un espacio en la alfombra roja para el público que acuda, y se ha decidido colocar unas pantallas en el exterior desde las que quienes se acerquen puedan el transcurso de la ceremonia de entrega de los premios.

En cuanto a la duración de la gala, Buenafuente ha recalcado que se trata de una "entrega de premios", al tiempo que ha destacado el "pacto" que existe con el público". "Es su fiesta", ha recalcado Abril respecto a los nominados.Preguntado acerca de la supuesta venta de entradas por parte de uno de los patrocinadores, American Express, Barroso ha señalado que se trata de entradas que la empresa ofrece a "clientes vip", que lleva sucediendo tres años y que forma parte del "acuerdo que tienen con esos clientes". En todo caso, ha zanjado que es una "responsabilidad de ese patrocinador".