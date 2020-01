Claves de los Goya 2020: Candidatos de Oscar y vuelta a la Guerra Civil

Películas inspiradas en la Guerra Civil y en la posguerra, nominados con premios Oscar en su estantería, actrices octogenarias y los actores de siempre. Estas son algunas claves y curiosidades de la 34 edición de los Premios Goya que se celebrará el próximo 25 de enero en Málaga.



Por segundo año consecutivo, Andreu Buenafuente y Silvia Abril ejercerán de maestros de ceremonia de la gala, que se desarrollará en el polideportivo Martín Carpena y a la que, por segunda vez en la historia de estos premios, acudirá un presidente del Gobierno.



1.- La guerra y la posguerra



Alejandro Amenábar se centra en el enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray al comienzo de la Guerra Civil en "Mientras dure la guerra" (17 nominaciones), una de las películas más taquilleras del año.



Además, "La trinchera infinita" (15), de los directores de "Handia", recupera la historia de los "topos" que vivieron encerrados por miedo a las represalias y Benito Zambrano retrata la cruda España rural de posguerra en "Intemperie" (5). Las tres aspiran a mejor película, junto a "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar y "Lo que arde" de Oliver Laxe.



2.- Unos Goya de Oscar



Entre los nominados hay unos cuantos que han acariciado el Oscar. Es el caso de Almodóvar, cinco veces nominado a la estatuilla dorada y con dos en su estantería ("Todo sobre mi madre" y "Hable con ella"); de Amenábar, que ganó el suyo con "Mar adentro" o de Penélope Cruz, con un Oscar ("Vicky Cristina Barcelona") y tres nominaciones.



Rodrigo Sorogoyen, candidato al Goya a guion adaptado por "Madre", compitió el año pasado por el Oscar al mejor corto de ficción. Alberto Iglesias, autor de la banda sonora de "Dolor y gloria", ha estado nominado al Oscar tres veces, la última en 2011 por "El topo" y por último está "Klaus" de Sergio Pablos, nominada esta año en la categoría de animación tanto al Oscar como al Goya.



3.- 'Deja vu' de actores



Entre todos los candidatos al Goya a mejor actor protagonista suman un historial de 31 nominaciones. Antonio de la Torre, que este año compite con "La trinchera infinita", tiene el récord, 14, y lo ha ganado dos veces en su carrera. Luis Tosar ("Quien a hierro mata") tiene tres de ocho.



Karra Elejalde (el Unamuno de "Mientras dure la guerra") dos de cuatro y Antonio Banderas ("Dolor y gloria") tiene un Goya de Honor y ha sido nominado cinco veces, pero nunca se lo ha llevado. Todo indica que este será su año.



4.- Penélope, la más nominada



En cuanto a ellas, hay más variedad. Penélope Cruz ("Dolor y gloria") volverá a comparecer en la alfombra roja y ocupa el podio de la más nominada en la historia (12 y ha ganado tres), pero parecen tener más opciones esta vez Greta Fernández ("La hija de un ladrón") y Marta Nieto ("Madre"), que nunca habían aspirado al Goya, además de Belén Cuesta ("La trinchera infinita"), en su tercera nominación, pero la primera en su faceta dramática.



5.- Marisol, la incógnita



La presencia de Pepa Flores, Goya de Honor 2020, no está confirmada y todo apunta a que será la gran ausente de la gala, ya que lleva varias décadas desaparecida de la vida pública. Tendrá, eso sí, su homenaje musical, a cargo, de las voces de Amaia Romero o de Celia Flores, hija de la mítica Marisol.



6.- Mujeres poco representadas



Sin tener en cuenta las categorías de interpretación, que se dividen por sexo, sólo una de cada cuatro nominaciones a estos Goya tiene nombre femenino. Es la primera vez en los últimos tres años que no hay mujeres en mejor película y mejor dirección y sólo hay una, de cuatro, en dirección novel.



7.- Debutantes veteranos



Salvo Belén Funes (36), nominada por "La hija de un ladrón", todos los candidatos a mejor dirección novel han cumplido los 40. Salvador Simó (44) tiene una trayectoria previa como animador y ha dirigido series; Galder Gaztelu-Urrutia (44) es diplomado en empresas y había dirigido publicidad y varios cortos antes de "El hoyo"; y Aritz Moreno (40), que debuta con "Ventajas de viajar en tren", fundó su productora tras ser despedido de la televisión en donde trabajaba.



8.- Octogenarias con clase



Dos actrices candidatas tienen más de ochenta años. La gallega Benedicta Sánchez, con 84 y sin experiencia previa en el cine, está nominada a mejor actriz revelación por "Lo que arde", mientras que Julieta Serrano, a sus 87, aspira al Goya a mejor actriz de reparto por su papel de madre del protagonista de "Dolor y gloria", un alter ego del propio Almodóvar.



9.- Franco, personaje agradecido



El de Franco es uno de los papeles más agradecidos a juzgar por las veces que ha sido merecedor de una nominación a los Goya. Santi Prego, candidato a mejor actor revelación, dibuja un Franco apocado y ambicioso en "Mientras dure la guerra".



Antes que él estuvieron nominados por el mismo papel Juan Diego, en la primera edición de los Goya, por "Dragon Rapide", José Soriano por "Espérame en el cielo (1989) y Juan Echanove que lo ganó por su Franco de "Madregilda" en 1994.



10.- Del largo al corto



Aunque el camino habitual suele ser del cortometraje al largometraje, este año hay directores que demuestran que el camino inverso también es posible.



Salvador Calvo, nominado en 2016 por "Los últimos de Filipinas" compite este año por el Goya al mejor corto de ficción con "Maras". Y Raúl de la Fuente, que el año pasado ganó el Goya a mejor película de animación por "Un día más con vida", es candidato este año al premio al mejor corto documental por "El infierno".



11.- Goyas malagueños



Es el segundo año consecutivo en que los Goya viajan fuera de Madrid y la tercera vez en su historia. El año pasado se celebraron en Sevilla y en el año 2000 en Barcelona. El sello andaluz lo pondrán además varios nominados de este año: desde la Goya de Honor Pepa Flores a Antonio de la Torre, Antonio Banderas, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Vicente Vergara, Pilar Gómez.



12.- Sánchez irá, Vox no



Había asistido dos veces como candidato pero es la primera vez que Pedro Sánchez acudirá a los Goya en calidad de presidente del Gobierno. De hecho, será la segunda vez en la historia de estos premios en que acuda un presidente, el primero fue Zapatero en 2005.



También han confirmado asistencia el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el de Consumo, Alberto Garzón, la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas o el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno. Por el contrario, Vox ha declinado la invitación que la Academia cursa a todos los grupos con representación parlamentaria.