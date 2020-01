Ya está todo listo para la celebración de la gala de los Goya 2020. Andreu Buenafuente y Silvia Abril volverán a ser los maestros de ceremonias de la gran fiesta del cine español, donde además de ver el desfile de las estrellas por la alfombra roja y disfrutar con la emoción de los ganadores de los codiciados ‘cabezones’, también se podrán ver actuaciones musicales de artistas de la talla de Jaime Cullum, Ana Mena y Rayden.

Preguntados por las "líneas rojas" de esta edición, Buenafuente ha afirmado que el objetivo es estar "a la altura de no desenfocar, pero de no defraudar", con un "sentido común y del espectáculo" que, en sus palabras, engloba aspectos como "saber dónde" está uno y saber "quién es".



En esta línea, Abril ha destacado que no van a ser "especialmente sarcásticos con nadie" porque con conscientes de que es "la fiesta del cine". "No estamos aquí para darle demasiada caña a nadie", ha afirmado la copresentadora de estos premios, quien ha matizado que "quien quiera reivindicar va a poder hacerlo".





Las actuaciones musicales

La presencia de Pepa Flores, Goya de Honor 2020, sigue sin estar confirmada en la gala del próximo sábado pero Amaia, admiradora declarada de Marisol, cantará sus canciones sobre el escenario del Martín Carpena de Málaga, según ha anunciado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

Celia Flores, hija de la que fue niña prodigio del cine español de los sesenta y que a finales de los 80 desapareció voluntariamente de la vida pública, también participará en ese homenaje musical a su madre, una de las actuaciones estelares de la gala de la 34 edición de los Premios Goya.

Jaime Cullum, Ana Mena, Rayden y Antonio Banderas con su espectáculo "Chorus Line" son otros de los nombres que se han avanzado.

Invitados de lujo

Penélope Cruz, Ángela Molina o Marisa Paredes, pero también personalidades ajenas al mundo del cine como el pianista James Rhodes o el exfutbolista Carles Puyol participarán en el anuncio y entrega de los Premios Goya en la gala que se celebrará próximo sábado en el escenario del Martín Carpena de Málaga.

Las cinco finalistas al Goya a la mejor película serán presentadas por profesionales de otros ámbitos sociales. Así, las periodistas María Casado y Rosa María Calaf anunciarán "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar y "Mientras dure la guerra" de Alejandro Amenábar, respectivamente, según informa la Academia de Cine en un comunicado.



La nadadora olímpica Ona Carbonell introducirá "Lo que arde" de Oliver Laxe; Puyol se encargará de "Intemperie" de Benito Zambrano y Rhodes comentará "La trinchera infinita" de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

El premio a mejor actriz protagonista será conducido por cuatro intérpretes que ya tienen este trofeo en casa: Maribel Verdú, Bárbara Lennie, Nora Navas y Laia Marull. Y la categoría de mejor actor protagonista correrá a cargo de los también laureados Javier Gutiérrez, Juan Diego, Óscar Jaenada y Manolo Solo.

Anna Castillo y Eva Llorach entregarán el Goya a mejor actriz revelación y Tamar Novas y Fernando Tejero lo harán en su versión masculina. Los escritores Bob Pop y Ángeles González-Sinde anunciarán los premios de guion y el nombre del cineasta que recogerá la estatuilla a mejor dirección novel se conocerá por boca de Carla Simón y Arantxa Echevarría, que lograron este galardón en las dos últimas ediciones.

María Barranco, José Coronado, Paco León, Carlos Bardem, Najwa Nimri, Santiago Segura, Belén Rueda, Marta Etura, Clara Lago, Macarena Gómez, Pilar Castro, Álvaro Morte, Pepón Nieto, Jaime Lorente, Toni Acosta, Ester Expósito, Malena y Ernesto Alterio, Javier Calvo y Javier Ambrossi, entre otros, también participarán en la gala que contará con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonia.