Los peores vestidos de la Alfombra Roja de los Goya 2020

Galería de fotos: Los 5 peores looks alfombra roja de los Goya 2020

Los Premios Goya 2020, que se celebraron este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, dejaron ver al gran público a las estrellas del cine español luciendo sus mejores galas. Sin embargo, en estas grandes ocasiones algunas de las figuras más brillantes no consiguen dar en la tecla y sus looks son muy comentados. Y no precisamente son piropos lo que les llueven.

En la alfombra roja de esta 34 edición de la ceremonia figuras de la talla de Marta Nieto, Paz Vega, Belén López, Eduardo Casanova o Asier Etxeandia han posado frente a los numerosos fotógrafos.

En esta ocasión, destacamos algunos de los outfits menos acertados en estos Premios Goya 2020:

La actriz Nadia Santiago trató de romper con los vestidos más tradicionales y buscó un look más original. Algo que sin duda logró, pero no para bien. A pesar de su atrevimiento y originalidad, Santiago entra en la lista de las peores vestidas. Su corsé lavanda y su fina bata rosa no ha mostrado la elegancia suficiente para ser uno de los mejores ‘looks’.

Najwa Nimri no consiguió destacar con su vestido blanco y sus transparencias. La combinación de texturas, el encaje, las grandes mangas de mariposa, el lazo rosa caído desde la cintura y el cuello a la caja crean un atuendo, si bien rompedor, poco agraciado.

Belén Rueda posó para los fotógrafos con un vestido de Benjamín Friman de color verde aguamarina con unos guantes que emulaban a Gilda. Fue todo un error y no solo por el impactante color. Ni los guantes, ni la larga cola ayudaban al look de la actriz. Quizá, lo más salvable fue el escote 'off-shoulder'.

La intérprete madrileña Belén Ecija desfiló en la alfombra roja con un total look de Vicky Martín Berrocal, que no fue de lo mejor de la noche. Desde luego, el atuendo merece estar en esta lista por sus excesivas transparencias y sus zapatos y joyas poco adecuados para la ocasión.

Eduardo Casanova quiso romper con el esmoquin tan tradicional que muchos hombres repiten para este tipo de ceremonias. El actor logró salir fuera del espectro de lo que entendemos por habitual, para lucir un chaqué blanco con un largo fular a modo de capa. Desde luego, lo consiguió. Pero, lejos de ser uno de los astros más brillantes de la alfombra roja, ese atuendo jugó en su contra.