Así será la gala de los Goya 2020 con Silvia Abril y Buenafuente

Andreu Buenafuente y Silvia Abril ya están preparados para presentar la gala de los Goya 2020. Ser maestros de ceremonias de la gran fiesta del cine español no es tarea sencilla y han sido muchos los que han recibido duras críticas después de subirse al escenario de los premios más importantes del cine patrio.

Dani Rovira por ejemplo, renunció a presentar los Goya después de haber recibido numerosas críticas y un aluvión de comentarios negativos en redes sociales. Buenafuente y Abril no son principiantes en la materia y ésta, será la segunda vez que ambos presenten los Goya y desfilen juntos por la alfombra roja.

En la presentación de la gala, la pareja de humoristas adelantaron que el evento será "un show de entretenimiento visual", "breve y dinámico" en el que no van a ser "especialmente sarcásticos".

Preguntados por las "líneas rojas" de esta edición, Buenafuente afirmó que el objetivo es estar "a la altura de no desenfocar pero de no defraudar", con un "sentido común y del espectáculo" que, en sus palabras, engloba aspectos como "saber dónde" está uno y saber "quién es".



En esta línea, Abril destacó que no van a ser "especialmente sarcásticos con nadie" porque con conscientes de que es "la fiesta del cine". "No estamos aquí para darle demasiada caña a nadie", afirmó la copresentadora de los Goya 2020, quien ha matizado que "quien quiera reivindicar va a poder hacerlo".



Efectos visuales y pantallas en el exterior



En cuanto a los detalles de la gala, los presentadores avanzaron la pasado semana que los premios darán un "paso adelante" en el mundo visual, de la que no han avanzado detalles para que el "misterio" mantenga las "sorpresas". Eso sí, han destacado el "reto" que supone para el Terrat, que produce la ceremonia, y que aprovecha las grandes dimensiones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga en el que se celebra.



Tras la experiencia del año pasado en Sevilla, la organización ha habilitado un espacio en la alfombra roja para el público que acuda, y se ha decidido colocar unas pantallas en el exterior desde las que quienes se acerquen puedan el transcurso de la ceremonia de entrega de los premios.



En cuanto a la duración de la gala, Buenafuente recalcó que se trata de una "entrega de premios", al tiempo que ha destacado el "pacto" que existe con el público". "Es su fiesta", matizó Abril respecto a los nominados.

