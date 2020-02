"No tengo preparado nada, porque no va a pasar, todos sabemos quien se va a subir. Voy a sentarme a disfrutar de un espectáculo maravilloso con amigos", dijo a Efe Antonio Banderas, candidato al Oscar a mejor actor, en referencia a su compañero de categoría Joaquín Phoenix, favorito en las apuestas por su aclamada versión del "Joker".

Banderas y el director de "Dolor y Gloria", Pedro Almodóvar, acudieron juntos a un evento en la sede de la Academia de Hollywood de Los Ángeles (EE.UU.) para reunirse con el resto de nominados en el apartado de película internacional, donde la cinta española es una de las que más ruido ha hecho en la meca del cine junto con la surcoreana "Parásitos".



“Vengo muy tranquilo, porque como no soy el favorito, estoy relajado. El favorito es el que tiene la presión, es el que si no le dan el Oscar se va a enfadar pero yo ya estoy encantado. Ha sido un año de promoción, ya es el momento de terminar", explicó el actor.

Banderas calificó este año, en el que también se hizo con el Goya a la mejor interpretación por dar vida al cineasta Salvador Mallo, de "maravilloso".



"Pero no solo por los reconocimientos, aunque tengo 20 premios, sino por cómo ha sido aceptada alrededor del mundo -aseguró-. Esa es la razón por la que trabajamos".



Durante estos días, el actor español ha participado en coloquios, actos y entrevistas... con una presencia que despierta interés en Hollywood, donde es considerado un referente de la actuación europea.



"La película funciona en las audiencias del mundo de la misma manera, porque todos viajamos en la vida con dolor y gloria", opinó el intérprete sobre la historia que protagoniza, con tintes autobiográficos de su director Almodóvar.



El actor adelantó que se reunirá en una cena con el resto de candidatos y valoró el ambiente relajado antes de un evento de la magnitud de los Oscar.



"Ya no está la presión de estar haciendo campaña, que es un... iba a decir una palabra que no quiero decir pero ya la sabe todo el mundo", ironizó Banderas, que no se ve como uno de los ganadores de los Oscars 2020.