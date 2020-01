Joker, nominada como mejor película en los Oscars

Joaquin Phoenix y su ‘Joker’ han arrasado en taquilla y en los premios más importantes del séptimo arte. Su último logro, liderar la lista de nominados de los Oscar 2020 con un total de 11 candidaturas, entre las que se encuentran, la de mejor película, mejor actor principal, mejor director y mejor guión adaptado.

La cinta cuenta la historia de Arthur Fleck, un hombre que se enfrenta a la crueldad y al desprecio de la sociedad. Fleck vive ignorado por un sistema que le permite pasar de la vulnerabilidad a la inmoralidad. Es un payaso que de día trabaja por horas y de noche intenta convertirse en monologuista, pero lo cierto es que siempre acaban burlándose de él. No encaja con la gente que le rodea, como lo demuestra su risa incontrolable y fuera de lugar que le perjudica aún más cuando intenta controlarla. Todo esto lo expone a un ridículo muy peligroso que raya con la violencia. Arthur, que se dedica a cuidar de su frágil madre, busca sin descanso esa figura paterna que nunca tuvo, ya sea el acaudalado empresario Thomas Wayne o el presentador de televisión Murray Franklin. Está atrapado en una existencia que se tambalea ante el precipicio de la realidad y la locura, y una mala decisión va a desencadenar una serie de trágicos acontecimientos.

Su interpretación de uno de los villanos más aclamados del mundo de los cómics le ha valido a Joaquin Phoenix el Globo de Oro a mejor actor y le sitúa con el gran favoritos en la carrera por el codiciado Oscar. “Su némesis es cómo percibe el mundo: su némesis es todo el mundo, lo cual es una manera diferente de acercarse a estas cosas para un villano (...) Siente, ya sea objetivamente cierto o no, que es él contra el mundo: se siente una víctima del mundo”, declaró Phoenix en una entrevista con EFE.

Glorificar la violencia

Una de las críticas más repetidas sobre Joker, que podría alzarse como la gran ganadora de los Oscars que se celebrarán el próximo 10 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, es que en la cinta se glorifica la violencia. Algo que ha negado tanto el actor como el director de la cinta, Todd Phillips. "Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo", negó Phoenix. “No veo la glorificación. De nuevo, para mí el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza. La gente de la que habla, la gente que tiene miedo al efecto o la influencia es...”, añadió el actor.