Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2021

Es uno de los momentos más esperado de cualquier festival de cine que se precie. Y no es para menos. La alfombra roja recoge miradas de curisoso y fans a la espera de los mejores trajes de firma y de los actores y actrices más conocidos.

En esta 93 edición de los Premios Oscar 2021, han sido muchas las intérpretes que han marcado la diferencia con los 'looks' elegidos para posar antes de entrar a la gala, que se ha celebrado en el Union State de Los Ángeles.

Margot Robbie ha sido una de las que más han llamado la atención con su vestido de 'brilli brilli'. El modelo de tirantes en color plata y estampado de flores de Chanel no ha dejado indiferente a nadie. Una de las mejores vestidas de la noche sin lugar a dudas.

Pero no ha sido la única. La cantate italiana Laura Pausini acudía a la gala por primera vez tras ser nominada por su canción 'Io Si' para el filme 'La vida por delante'. La conocida artistas no pudo hacerse con la estatuilla, pero sí con las miradas de todos con su look 'total black' de Valentino. Un clásico para los Oscar 2021.

Zendaya, una de las presentadoras de la noche, también acaparó miradas con un modelo amarillo limón que resaltaba por completo el moreno de su piel. El modlo también era de Valentino, acompañado de oyas de Bulgari, y probablemente fue el que más llamó la atención de la noche.

Cual princesa, María Bakalova acudión con un look al más puro estilo novia. Completamente de blanco, la intérprete, nominada a mejor actriz por 'Borat 2', apostó por el tul de Loouis Vuittony joyas de Moussaieff.

Otra de las que más llamó la atención y que también formó parte del elenco de presentadores fue Halle Berry. Con un vestido de Dolce & Gabanna, posó con todo su encanto ante las cámaras en la alfombra roja.

También Amanda Seynfred, nominada a Mejor Actriz Principal por 'Mank, apostó por el look princesa pero en este caso con un todo al rojo. El modelo de Armani Privé también fue uno de los más destacados.