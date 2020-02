La ceremonia de los Oscars no solo nos ha dejado grandes ganadores como 'Parásitos', Joaquin Phoenix y Renée Zellweger, sino que también grandes momentos y discursos. Si no has podido verlos en directo, debido a la diferencia horaria, pero estás deseando de enterarte de los momentos más especiales de la noche, ¡sigue leyendo!

Pese a que en esta ocasión no hemos tenido muchos discursos reivindicativos, algo que se ha puesto de moda otros años, Laura Dern fue la primera en hacer emocionar con su referencia a los grandes héroes: los padres. Además, Joaquin Phoenix mencionó a su hermano y agradeció a todos los presentes por darle una segunda oportunidad, mientras que Renée Zellweger dedicó su premio a la verdadera Judy Garlad. Eso sí, para reivindicaciones Natalie Portman con su guiño a las mujeres olvidadas en la categoría a Mejor director.

Dentro del teatro hemos podido presenciar grandes momentos, como la pillada de Brie Larson a Taika Waititi, quien después de ganar el premio al Mejor guion adaptado volvió a su asiento e intentó colocar la estatuilla debajo del asiento de delante. ¡Un vídeo que se ha convertido en un meme! Y es que, debido al poco espacio que hay entre las butacas, era complicado para el director colocar su Oscar en algún lugar que no estorbase. Y para meme la cara de Billie Eilish cuando ha visto a Maya Rudolph y Kristen Wiig empezar a cantar para presentar uno de los premios de la noche. La cantante ha sido pillada poniendo una mueca de desagrado al escuchar desafinar a una de las presentadoras. Y ha sido carne de meme.

Otro buen momento también nos ha dado Rebel Wilson y James Corden, ambos protagonistas de la película 'Cats'. Como no podía ser de otra forma, y teniendo en cuenta que Rebel mencionó su vagina en los Premios BAFTA, los presentadores han salido al escenario convertidos en gatos gigantes. Y lo mejor de todo ha venido cuando, antes de anunciar el ganador a los Mejores efectos especiales, se han puesto a jugar con el micrófono como si de verdaderos gatos se tratasen. ¡Uno de los momentos más divertidos de la noche!

Sorpresa para los asistentes con la inesperada aparición de Eminem. El rapero, que no estaba confirmado como actuación en la gala y del que no se había hablado en ningún momento, apareció para hacer un homenaje a las canciones más famosas que nos han dejado las películas a lo largo de los años. Si alguien recuerda, Eminem ganó un Oscar con la canción 'Lose yourself' e hizo historia al ser la primera canción de hip-hop en conseguir tal galardón. Pues bien, pese a que ese año no estuvo presente para recoger el premio, sí que lo ha hecho en esta edición, cantando la misma canción y dejando a todos al borde el colapso. La reacción de Billie Eilish ha sido para enmarcar y qué decir de la cara de desconcierto de Martin Scorsese.

Otro de los mejores momentos de la noche ha venido de la mano de Bong Joon-ho, el director de 'Parásitos'. Cuando ha subido al escenario a recoger el premio a Mejor guion original, el director se ha quedado mirando patidifuso la estatuilla y después ha sonreído como si de un niño en una tienda de caramelos se tratase. Una reacción que pronto se ha convertido en meme. Además, el famoso director ha emocionado con su discurso a todos los presentes cuando ha ganado la categoría a Mejor director: "Cuando era joven y estudiaba cine había un dicho que grabé profundamente en mi corazón, que es: 'lo más personal es lo más creativo'. Esa cita fue de nuestro gran Martin Scorsese. Cuando estaba en la escuela, estudié las películas de Martin Scorsese. Ser nominado fue un gran honor. Nunca pensé que iba a ganar", ha dicho, haciendo que el propio Scorsese empezase a aplaudir emocionado y se levantase de su asiento para rendirle homenaje, algo que ha desencadenado que todo el teatro se alzase nuevamente.

Y el mejor momento de la noche. Después de alzarse 'Parásitos' con el Oscar a la mejor película, la coproductora Kwak Sin Ae dio un bonito discurso agradeciendo a la Academia y todos los pertenecientes al mundillo cinematográfico por tan honorable premio. Pero, justo cuando la coproductora terminó y la cámara cambió a Jane Fonda, presentadora de dicho premio y encargada de cerrar la edición de los Oscars, la productora Miky Lee se estaba dirigiendo al micrófono mientras se apagaban las luces. Pero nadie entre el público estaba dispuesto a que dejasen a Miky Lee sin dar su pequeño y merecido discurso, por lo que los presentes en el teatro, entre ellos Charlize Theron, Margot Robbie o Tom Hanks, empezaron a gritar '¡Arriba, arriba'!, hasta que consiguieron encender nuevamente las luces entre un aplauso colectivo y el elenco de 'Parásitos' pudo terminar su gran noche por todo lo alto. ¡Menuda forma más bonita de terminar!