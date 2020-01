Así nacieron los premios Oscars

Cada vez falta menos para la celebración de los Premios Oscars 2020. El próximo lunes 13 de enero se conocerá la lista de definitiva de nominados y habrá que esperar hasta el 10 de febrero para saber el nombre de los ganadores de los premios más prestigiosos del séptimo arte.

¿Cómo nacieron los Premios Oscars?

La primera ceremonia de los Oscars se llevó a cabo en 1929 y se repartieron un total de quince estatuillas. A diferencia del formato actual, en la primera edición se anunciaron los ganadores tres meses antes de la gala de entrega, que se celebró en el hotel Mayfair.

El primer actor que recibió un Oscar fue Emil Jannings, por su papel en 'The Last Command' y en 'The Way of All Flesh', convirtiéndose en el ganador del primer Oscar de la historia. Desde entonces hasta hoy se han repartido más 2.900 estatuillas doradas y se han convertido en ganadores más de 300 actores y actrices.

El origen del nombre 'Oscar' no está claro y hay varias teorías al respecto, aunque ninguna está confirmada. La versión más extendida cuenta que el nombre surgió cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, llamó Oscar a la estatuilla por el parecido que ésta tenía con su «tío Óscar» (sobrenombre para su primo Oscar Pierce). Este comentario sirvió al periodista Sidney Skolsky para un artículo y el nombre se popularizó.

Finalmente, en 1939 los premios fueron llamados oficialmente 'Oscars' por la AMPAS.

Las más premiadas en los Oscars

'Ben Hur' (1959), 'Titanic' (1997) y 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' son las películas más oscarizadas de la historia de los premios, con 11 galardones cada una. La actriz que más Oscars ha ganado hasta la fecha es la mítica Audrey Hepburn, que logró 4 estatuillas durante su trayectoria.

El mítico Walt Disney es el personaje que más Oscars ha logrado y Meryl Streep es la actriz que más veces ha sido nominada, 21 en total.