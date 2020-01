Pedro Almodóvar: "Hay mucha gente cateta en el mundo"

Pedro Almodóvar ha conseguido coronarse como el gran triunfador en el Premios Feroz 2020. Estos galardones que otorgan la Asociación de Informadores Cinematográficos de España dieron seis de los diez premios a los que optaba al film de Pedro Almodóvar, 'Dolor y gloria'.

Muy emocionado con este reconocimiento, el director de la cinta reconoció que las críticas que ha recibido 'Dolor y gloria' han sido muy gratificantes, pues él no se las esperaba. Además, sacó el lado humorístico a la confusión que hubo en Estados Unidos cuando se definió a Antonio Banderas como actor de color cuando resultó nominado a Mejor Actor en los Oscar.

- ¿Esperabas tanto reconocimiento con Dolor y gloria?

- Pedro Almodóvar: No me lo esperaba, pensaba que iba a ser una película minoritaria por los temas que tratan, me ha sorprendido que haya sorprendido por igual en todos los lugares, eso enriquece a nuestra cultura.

- ¿Cómo estás ante la nominación a los Oscar?

- Puedo respirar, siento que estoy representando a nuestro país y nuestro cine, siento que tengo mucha responsabilidad, he estado trabajando mucho para esto. Hemos tenido muchas críticas pero Parásitos ha conseguido sorprender que eso es muy difícil por lo tanto es muy difícil competir ahora mismo competir contra esa película es muy difícil.

- ¿Contento también por Antonio Banderas verdad?

- Eso me alegra mucho, es histórico, me alegro mucho por su nominación y por qué haya sido una película española, el ha hecho muchas allí y se lo merece.

- ¿Qué te ha parecido el titular de Antonio Banderas el hombre de color?

- Es el último chiste que me han contado, eso demuestra que el que no sea americano es de otra raza, no me lo podía creer cuando lo leí. Hay mucha gente cateta en el mundo.