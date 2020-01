La prensa estadounidense incluye a Antonio Banderas entre los "actores de color"

La inclusión del actor español Antonio Banderas como uno de los pocos nominados "de color" a los Oscar por parte de algunos medios estadounidenses ha desatado la polémica y la inmediata reacción de las redes sociales, que se han apresurado a aclarar que es europeo y blanco.



Publicaciones especializadas en Hollywood como Deadline o Vanity Fair mencionaron a Banderas como uno de los pocos casos de "persona de color" nominadas a los Oscar, tras el anuncio oficial de los candidatos a los premios de la Academia de Hollywood de este lunes.



Ambos diarios citaron a Banderas junto a la actriz de origen afroamericano Cynthia Erivo como los únicos intérpretes "de color" nominados a los Oscar de este año, frente a comentarios en las redes sociales que señalan que el actor español es europeo y blanco.



"Solo dos actores de color fueron nominados en las categorías principales de actuación mientras que las mujeres quedaron ausentes en mejor dirección", escribió la publicación Deadline -uno de los medios más consultados en Hollywood- junto a una imagen de Jennifer López, la gran ausente de esta edición.



El tuit, que varias horas después fue eliminado, recibió respuestas que recordaban que "Antonio Banderas es de España, blanco y europeo" o criticaban la confusión que implican las categorizaciones raciales en Estados Unidos, ya que diferencian entre latino/hispánico, caucásico y afroamericano.



Asimismo, Vanity Fair vinculó la nominación de Erivo, única afroamericana seleccionada para competir en los Oscar, con la mención a Banderas.



"Aunque los españoles no son técnicamente considerados personas de color, cabe señalar que Antonio Banderas fue nominado por su papel principal en el drama en español 'Dolor y Gloria'", escribió en su artículo Vanity Fair.



Hace una semana, otro medio de comunicación importante de la industria audiovisual, The Hollywood Reporter, señaló que Banderas había sido ignorado por la Academia Británica en los premios Bafta en un artículo sobre su falta de diversidad, en el que unió su ausencia a la de Lupita Nyong'o, una actriz afroamericana.



La clasificación racial aplicada por Estados Unidos es controvertida para las personas hispanas o latinas, ya que, a pesar de que no están diferenciadas como una raza biológica diferente según la ordenación convencional, en el país norteamericano sí que cuentan con una categoría apartada de la caucásica en sus registros poblacionales.



Se trata de algo inexacto ya que, por ejemplo, gran parte de las personas españolas o mediterráneas son caucásicas pero de cultura latina, heredera del latín clásico que también incluiría a países europeos como Italia o Francia, además de gran parte del continente americano por procesos históricos diferentes.