Scarlett Johansson ha hecho historia en las nominaciones a los Oscar. Con su doble candidatura, como mejor actriz protagonista por 'Historia de un matrimonio' y como mejor actriz de reparto por 'Jojo Rabbit', Johansson se convierte en una de las pocas intérpretes en lograr dos nominaciones en una misma edición de los premios de la Academia.

Un logro, este del doblete nominaciones, que solo ha ocurrido anteriormente en otras once ocasiones. La última fue hace ya más de una década, en 2007, cuando Cate Blanchett fue nominada como mejor actriz protagonista por la película de época 'Elizabeth: la edad de oro' y como mejor actriz de reparto por 'I'm not there', el singular biopic de Bob Dylan.

Estas son las otras ocasiones en las que un actor o actriz ha conseguido dos nominaciones en una misma edición de los Oscar de Hollywood:

1938: Fay Bainter por 'White Banners' y 'Jezebel'

1942: Teresa Wright por 'El orgullo de los Yanquis' y 'La señora Miniver'

1944: Barry Fitzgerald, que por 'Siguiendo mi camino' es el único intérprete que ha recibido dos nominaciones, mejor actor protagonista y mejor actor de reparto, por el mismo papel.

1982: Jessica Lange por 'Frances' y 'Tootsie'

1988: Sigourney Weaver por 'Armas de mujer' y 'Gorilas en la niebla'

1992: Al Pacino por 'Glengarry Glen Ross' y 'Esencia de mujer'

1993: Holly Hunter por 'El Piano' y 'La tapadera'

1993: Emma Thompson por 'En el nombre del padre' y 'Lo que queda del día'

2002: Julianne Moore por 'Las horas' y 'Lejos del cielo'

2004: Jamie Foxx por 'Ray' y 'Collateral'

2007: Cate Blanchett por 'Elizabeth: la edad de oro' y ' I'm not there'