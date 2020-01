Del teatro al cine: El "pequeño milagro" del largometraje 'Judy'

Cuando el dramaturgo británico Peter Quilter estrenó 'End of the Rainbow', una obra de teatro que narra los últimos días de esplendor de la “fascinante y compleja” Judy Garland, jamás pensó que sucediera el “pequeño milagro” de su adaptación a la gran pantalla.

Quince años después de su presentación, Renée Zellweger no solo es candidata a Mejor Actriz en los próximos premios Oscar, sino que Hollywood “sufriría un shock” si finalmente no se alzase con la estatuilla por su “increíble” interpretación en "Judy", asegura Peter Quilter en una entrevista con Efe en Tenerife, donde reside.

“Creo honestamente que Zellweger ganará. Es la mejor actuación del año, así que la única pregunta es si la industria cinematográfica la valorará. Además, ella ya ha ganado todo lo demás”, defiende el escritor y dramaturgo británico. Para Quilter, nacido en Colchester (Reino Unido), Judy Garland fue una de las mejores intérpretes del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria, la actriz y cantante conquistó el Óscar juvenil por su interpretación en "El mago de Oz", así como dos Globos de Oro, un premio Tony y dos Grammy, razón por la que el público todavía la recuerda y la ama medio siglo después de su muerte, relata.

Un personaje "complejo y fascinante" acosado por problemas de adicción, quiebras económicas, pérdidas de voz y fracasos matrimoniales, cuyo último periodo de vida, continúa Quilter, fue especialmente dramático y, por lo tanto, un material "perfecto" para escribir."Mientras esta oleada de problemas le rodeaba, Garland necesitaba estar sobre el escenario en Londres y comenzar una serie de conciertos.

"El choque de esos problemas contra esa necesidad me convenció", confiesa Quilter. Resalta igualmente el hecho de que fuera una persona "realmente divertida" capaz de romper a reír y a bromear en medio de su tragedia.

El escritor reconoce que siempre admiró su “crudeza y estilo únicos”, así como su espíritu “luchador”, que la empujó a sobrevivir incluso cuando “todo se derrumbaba a su alrededor”.El dramaturgo inglés nunca planea nada antes de escribir, deja que los personajes hablen entre ellos.

En el caso de 'End of the Rainbow', tras finalizar una escena siempre buscaba una canción del repertorio de Garland que reflejase lo escrito. Solo a partir de esa mezcla comenzaba a construir realmente la obra, línea a línea, página a página, canción a canción.

"No fue fácil. Cuando trabajas cada día con personajes infelices y en problemas, te afecta. Fue un proceso muy silencioso y deprimente", admite.Antes de su estreno en la Ópera de Sídney en 2005, "End of the Rainbow" fue representada en un pequeño teatro en Northampton (Reino Unido). Quilter reconoce que aquel día estaba muy nervioso y que no disfrutó de la experiencia.

“Esperaba a ver si el público se reía con los chistes y estaba concentrado. Realmente no estaba viendo la obra, sino al público”, confiesa.Sin embargo, cuando el espectáculo se fundió a negro, los espectadores se levantaron para “vitorearles”, una reacción inédita en aquel teatro: “Fue entonces cuando supimos que habíamos creado algo especial”, remata.Quilter vive en el Puerto de la Cruz (Tenerife).

Trabaja solo en su escritorio frente a una ventana por la que ve los amaneceres y escucha de fondo el rumor del océano Atlántico. No puede trabajar si hay alguien más en casa.Presentó durante algunos años programas infantiles en la BBC y otros trabajos en estudios televisivos, pero odiaba los enormes intervalos de tiempo entre trabajo y trabajo y comenzó a escribir “por hacer algo”, aunque siempre enfocado al teatro.

El escritor admite que se siente incapaz de escribir guiones para películas y que no se inmiscuyó en el rodaje de 'Judy' porque podría haber resultado “frustrante”.

Considera, asimismo, que no es posible comparar la película con la obra de teatro, pues son dos proyectos “diferentes” pero “estrechamente conectados”, que se complementan entre sí y con la tormentosa historia de la actriz. Judy Garland falleció el 22 de junio de 1969 a los 47 años.

Su quinto marido, Mickey Deans, la encontró muerta en el suelo del baño por una sobredosis de barbitúricos. El final de una leyenda, que prometía felicidad, sueños y amor en sus canciones, pero cuya vida está considerada como una de las más trágicas de la historia del cine.