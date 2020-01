Los mejores vestidos de la Gala de los Goya 2020

Uno de los grandes momentos que nos dejan cada año los Premios Goya es el desfile que realizan las grandes estrellas del cine español por la alfombra roja. La 34 edición de la ceremonia no ha sido menos y los nombres propios de la industria nacional han posado para los numerosos fotógrafos que esperaban para inmortalizar el momento.

En ocasiones tan especiales como esta, las figuras del cine se envuelven en sus mejores galas, dejando ojipláticos al resto de los mortales. Pero, sorprender con un look perfecto no es tarea sencillay las horas de preparación que se necesitan para lucir de la mejor manera no son pocas. De hecho, tal es así, que algunos que buscan sorprender, lo único que consiguen es llegar a las listas de peores vestidos. Más aún, en una gala en la que la lluvia fue la invitada inesperada. Sin embargo, pese a las dificultades que conlleva lograr un outfit impoluto y original algunas actrices consiguen sobrepasar los objetivos.

Una de las expertas en generar la sorpresa en la cara del público y no perder su esencia y elegancia es Penélope Cruz. Aunque es más habitual verla enfundada en un diseño negro que marque su espectacular figura de reloj de arena, la actriz madrileña ha decido en estos Goya 2020 lucir un vestido de Ralph & Russo de un tono morado cubierto de flores. De igual manera, Penélope ha vuelto a conquistar la alfombra roja.

Con un toque mucho más sencillo y minimalista se ha dejado ver la actriz sevillana Paz Vega. A pesar de que ya en otras ocasiones los vestidos blancos han dado mucho de qué hablar, la intérprete ha llevado este look al extremo. La pureza del color y las líneas de la modelo impulsan a este outfit entre uno de los más bonitos de la gala. En este vestido de manga larga destacan unas hombrera caídas y prominentes al mismo tiempo y la ausencia de cualquier otro detalle, salvo la joyería que Vega la combina a juego.

Por los brillos se decantó Cristina Castaño para colocarse como una de las mejores vestidas de la 34 edición de esta ceremonia tan especial. La actriz confió en un vestido palabra de honor que se ajustaba al talle con lentejuelas de colores anaranjados y algo rojizos. La intérprete utilizó una abertura para conseguir ese efecto tan deseado denominado ‘pierna infinita’. Un truco que se vio reforzado con el uso de los tacones y un escote en forma de ‘W’ Jimmy Choo. A la pelirroja solo le faltaban los guantes para convertirse en Jessica Rabbit.

Una de las clásicas reinas de la alfombra roja es, sin espacio para la duda, Goya Toledo. Esta vez, la intérprete canaria ha posado para los fotógrafos con un vestido dorado de alta costura con transparencias y bordados de Elie Saab. Los brillos y el espectacular escote han ayudado a Toledo a ser una de las más elegantes de la noche.

Por último, toca hablar de la modelo Nieves Álvarez, que se decantó por un look de fábula para desfilar por una alfombra roja con mucho glamour. Álvarez deslumbró con un vestido hecho en exclusiva para ella por la casa Alberta Ferretti de tono verde esmeralda ceñido a la cintura, que potenciaba su figura. Adornado con miles de plumas y acompañado con las joyas históricas que pertenecieron a la actriz Gina Lollobrigida, esta pieza ensalzó a la modelo a la lista de mejores vestidas.